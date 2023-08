SANTA MARINELLA – Per la festa dell’Assunta, la villa che fu di Papa Pio XII ha aperto eccezionalmente i cancelli, per una serata all’insegna della musica, del bel canto e della poesia. Ha fatto gli onori di casa Marcella Candeloro, organizzatrice della serata in collaborazione con Livio Spinelli, Pino Pelloni presidente del Premio Fiuggi Storia”, Ileana Giacomelli delegata alla pubblica istruzione e la partecipazione dell’attore Angelo Maggi, interprete di Papa Pio XII nel film prodotto dalla Rai Paolo VI nella Tempesta. La serata è iniziata con la presentazione del libro del prof. Pino Pelloni “Peccati di gola” coadiuvato dall’attrice Mariella Sapienza e dalla giornalista Ilaria Pisciottani, una carrellata di personaggi, luoghi, ricette divertenti e ricche di fantasia. E’ seguita una agape fraterna alla quale hanno contribuito tutti i partecipanti che hanno cucinato ciascuno le proprie specialità. La serata è stata allietata dal cantautore Enzo Carro con una rivisitazione delle più belle canzoni melodiche napoletane nella cornice del giardino di Papa Pio XII. Tra i numerosi ospiti il dott. Felice Vinci autore del bestseller Omero nel Baltico, l’ing. Luciano Marchetti e signora del Ministero dei Beni Culturali, la regista Donatella Baglivo che ha realizzato il docu film “Il bombardamento di San Lorenzo”.