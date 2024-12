ALLUMIERE - "Fine settimana con tempo stabile e soleggiato; ventilato sabato": queste in sunto le previsioni meteo per questo fine settimana a cura del meteorologo e vicepresidente Anpro, Antonio Marino, il quale ha tracciato le previsioni per questo fine settimana.

"L'area di bassa pressione che ci ha interessato in questi ultimi giorni, si va muovendo verso levante. Al suo seguito la pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà gradualmente ad aumentare, in seguito all'approssimarsi da ponente di un'area di alta pressione di origine sub-tropicale - spiega il meteorologo Antonio Marino - figura

barica che porterà ad avere condizioni di tempo stabile e soleggiato al Nord, sulla

Sardegna e sulle regioni centrali del versante tirrenico e le relative zone interne. Sulle restanti aree del Paese, regioni del medio versante adriatico, Sud e Sicilia, inizialmente

avremo condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, in quanto interessate ancora

da una debole circolazione a carattere ciclonico. Nel corso della seconda parte della serata, muovendosi verso levante l'area di bassa pressione, anche queste aree

geografiche vedranno un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Sul nostro territorio il cielo si presenterà, per l'intero fine settimana, sereno o poco nuvoloso.

Il vento si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità da moderata a forte, con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di burrasca forza 7-8, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della giornata di domenica. Lo stato del mare sabato è previsto essere poco mosso sotto costa e da

molto mosso ad agitato a largo, seguirà una progressiva attenuazione del moto ondoso

nel corso della giornata di domenica. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare valori in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, la visibilità è prevista essere buona o anche ottima.

Per saperne di più e restare sempre aggiornati, vi consiglio di seguire la mia pagina Facebook dedicata alla meteorologia di cui vi riporto il link:

https://www.facebook.com/PrevisioniMeteoAntonioMarino".

©RIPRODUZIONE RISERVATA