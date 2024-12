CIVITAVECCHIA – Una società come la Coser che da sempre mette nella corsia accanto a quella degli agonisti il sociale. Una Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia sempre presente con il proprio contributo. Una cordata di imprenditori locali che hanno abbracciato con entusiasmo l’iniziativa, adottando 35 ragazzi di Ass.Pro.Ha, associazione Il Ponte e Ottava Nota onlus, e permettendo loro di “evadere” per 40 giorni, immersi nella piscina della Centumcellae al Faro, tra divertimento e corsi di nuoto. È stato un successo “Splash 2”, con le premiazioni che quest’anno non potevano non essere dedicate ad Antonio Parisi, scomparso da qualche giorno.

«Noi ce la mettiamo tutta – ha assicurato il presidente della CoserSport Cesare Muzi – ma le richieste sono sempre maggiori. Dobbiamo ringraziare la Fondazione e gli imprenditori che ci permettono questo. Sicuramente un tavolo interistituzionale con Fondazione Cariciv, Asl Rm4 e Comune può essere fondamentale per ottenere risultati sempre maggiori su questa strada».

Un invito subito raccolto dalla presidente dell’ente di origine bancaria Gabriella Sarracco, che ha dato appuntamento a settembre per iniziare il dialogo, e dal direttore generale ff della Asl Roberto Di Cicco, che ha ricordato l’importanza di progetti del genere «che vanno – ha spiegato – nella direzione dell’integrazione socio-sanitaria e dell’inclusione delle persone fragili, sposando perfettamente le linee guida del Ministero». «Siamo sempre stati vicini a questo tipo di iniziativa a favore di ragazzi speciali – ha assicurato Sarracco – mi auguro di festeggiare tanti altri Splash insieme, Antonio Parisi lo avrebbe voluto: lavoriamo per un futuro migliore per tutti, attraverso lo sport». Lo ha sottolineato anche il neo delegato allo Sport Patrizio Pacifico. «Progetti come questo devono essere la base dello sport civitavecchiese – ha sottolineato – grazie all’imprenditoria che oggi garantisce queste risposte: l’inclusione è presente nel nostro programma, in ogni settore, e lavoreremo per mettere in campo iniziative anche noi». Con il sindaco Marco Piendibene che ha assicurato: «Siamo pronti anche con nostre risorse per scendere in campo – ha aggiunto – oggi ringraziamento questi imprenditori e la Fondazione: siamo una città straordinaria. Questi progetti non sono solo utili dal punto di vista fisico, ma hanno un impatto positivo sulle relazioni e la socialità».

A premiare i ragazzi il giovane campione Lorenzo Ballarati, allenato da Fabio De Santis, che ha voluto evidenziare come «questi ragazzi ci regalano sorrisi e voglia di andare avanti. Vederli così felici – ha aggiunto – non può che renderci orgogliosi».

Splash 2 è stato reso possibile grazie a sponsor come Angel’s Clean, Compagnia portuale Civitavecchia, Bea Service, Rimorchiatori Laziali, Conad, Beni e Servizi, Gev Service, Fondazione Ca.Ri.Civ., Corporazione Piloti, Sportiello Srl, Epc e Red Carpet.