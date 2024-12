CIVITAVECCHIA – Le spiagge di Civitavecchia incassano diversi giudizi eccellenti dal punto di vista della balneabilità. È quanto emerge dai dati relativi alla qualità delle acque di balneazione nel 2024 pubblicati dalla Regione Lazio.

Come spiegano dall’Osservatorio ambientale «da un confronto con i dati del 2023 emergono buone notizie per i comuni del litorale: Santa Marinella incassa due nuovi giudizi “eccellenti” che si aggiungono ai cinque del 2023. Confermati i dati eccellenti per tutti i punti di rilevamento di Civitavecchia. A Tarquinia situazione invariata con sette lidi eccellenti su 8 monitorati. Definitivamente inibita alla balneazione la zona della foce del Fiume Marta».

LE SPIAGGE “ECCELLENTI”

Eccellenti le acque da Torre S. Agostino a località La Frasca, stabilimento Bagni Pirgo, 250 metri a sinistra di Fosso Infernaccio, da 250 metri a destra di Fosso Scarpatosta a 250 metri a sinistra di Fosso Malpasso e spiaggia Fosso Marangone.

LE AREE NON BALNEABILI

Confermata invece la non balneabilità da 1400 mt sx Torre Valdaliga a Porto di Civitavecchia, Foci Fossi Infernaccio e Scarpatosta e Porto di Traiano. Una buona notizia per i molti civitavecchiesi che negli ultimi anni stanno ripopolando le spiagge cittadine anche alla luce dei report annuali di Arpa Lazio che certificano acque “cristalline” per le spiagge civitavecchiesi e questo fa il paio con i lavori avviati per migliorare la frequentabilità del litorale cittadino.

Certo, c’è ancora da lavorare per un vero rilancio delle spiagge e, soprattutto, delle acque del litorale di Civitavecchia ma la strada imboccata sembra essere quella giusta e aiutano certamente le molte iniziative di cittadini e associazioni che aiutano a tenere pulito il litorale anche se il vero “aiuto” viene da un monitoraggio costante che possa garantire a civitavecchiesi, e non, acque pulite e sempre “eccellenti” come quelle monitorate da Arpa per questa stagione.

