CIVITAVECCHIA – Prosegue il lavoro di “Spazio Plus” il progetto di empowerment lavorativo e abitativo per persone Lgbtqia+ che tramite uno sportello offre ascolto, orientamento e supporto psicologico.

Si tratta di una iniziativa della Croce rossa italiana che dalla sua apertura ha subito un’evoluzione come spiega la responsabile del servizio a Civitavecchia, la dottoressa Luana Petrongolo: «A differenza di Roma dove la richiesta è maggiore e raccoglie il bisogno un po’ di tutta la provincia a Civitavecchia ci siamo concentrati sulla sensibilizzazione e formazione degli enti». Sicuramente c’è un sommerso che, però, in realtà piccole come quella cittadina stenta ad emergere.

Lo sportello è attivo fisicamente presso la sede di viale Matteotti il venerdì dalle 14 alle 19 oppure basterà telefonare al 1520.

