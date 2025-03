CIVITAVECCHIA – Partirà questa settimana la nuova rubrica “Società, fisco e previdenza”, un focus che nasce dalla collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia. «Un focus - ha spiegato il presidente dell’ente, il dottor Marco Manovelli - per informare il cittadino, le imprese e gli enti locali sui principali temi in agenda e di più stretta attualità. Partiremo infatti con la rottamazione quater per poi ampliare il discorso ad altre tematiche». L’obiettivo è quello di coinvolgere i diversi professionisti che fanno parte dell’Ordine; un ordine che conta circa 300 iscritti per i 18 comuni di competenza, da Fiumicino a Montalto di Castro. Con questa nuova rubrica, il lettore avrà a disposizione un prezioso strumento di approfondimento, utile per orientarsi tra normative, scadenze e opportunità, grazie al contributo diretto di esperti del settore.

