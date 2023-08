TOLFA - Si rinnova lo scambio di amicizia tra il Comune di Tolfa ed il Comune maltese di Ghajnsielem: il sodalizio compirà l’anno prossimo 20 anni. Due decenni in cui circa 1500 cittadini tolfetani hanno visitato la splendida isola di Gozo, nel contesto di progetti europei promossi da Tolfa: scuole, associazioni, gruppi di volontariato e tante persone che hanno sviluppato nell’ isola rapporti bilaterali di amicizia con famiglie locali. Quest’ anno, per la decima volta, anche i vincitori del concorso nazionale “Olimpiadi della Cultura” sono stati ospitati nell’isola maltese, in concomitanza con la festa del patrono locale, la Madonna di Loreto.

A fare gli onori di casa, il Sindaco di Ghajnsielem Kevin Cauchi e tutto il consiglio locale che hanno voluto accogliere presso il Comune ufficialmente la delegazione italiana. Presenti per il Comune di Tolfa l’Assessore Alessandro Tagliani ed il consigliere Gianpaolo Mura, oltre ad Alessandro Battilocchio, deputato del territorio, e Sindaco di Tolfa nel 2004 quando il progetto di gemellaggio è iniziato. Presente anche Daniele Ceccarelli, ideatore delle “Olimpiadi della Cultura”, assieme ad una parte degli organizzatori. In apertura del soggiorno, anche l’Ambasciatore a Malta, Fabrizio Romano, ha voluto personalmente dare il benvenuto a Battilocchio ed agli ospiti italiani, sottolineando l’importanza del legame tra Tolfa e Ghajnsielem.

“Questo gemellaggio ha coinvolto negli anni un numero enorme di tolfetani. Nel centro dell’isola abbiamo Piazza Tolfa, con la riproduzione della nostra Rocca e l’accoglienza che riceviamo ogni anno si emoziona sempre. Assieme all’Amministrazione Comunale tutta ce la metteremo tutta per proseguire al meglio questo bellissimo progetto” ha dichiarato Alessandro Tagliani, assessore del Comune di Tolfa.