TOLFA - Tolfa ha ospitato una importante gara di Tiro con l'arco che ha visto la partecipazione di tantissimi atleti e che è stata un vero successo: la manifestazione è stata promossa dall'Asd Arcieri del Mago.

Domenica 12 maggio a Tolfa si è svolta per il secondo anno consecutivo la gara di Tiro con l'Arco da Caccia della federazione FIDASC (CONI) in località Tecchio (Comunali Macchiosi).

I partecipanti, provenienti da tutta Italia, hanno potuto apprezzare non solo la qualità tecnica dei tiri proposti ma anche la bellezza del territorio specialmente del bosco di Monte Bertone nel quale erano dislocate le piazzole. Grande soddisfazione per la A.S.D. “Arcieri del Mago” che oltre ad organizzare un evento così impegnativo ha visto sul podio ben 6 arcieri della propria compagnia: Sacbe Grandoni, Ruben Grandoni, Phuong Ngoc Nguyen, Pierpaolo Bellomo, Barbara Pica e Giorgio Cirina per un totale di 3 ori, 2 argenti, 1 bronzo nelle rispettive categorie.

“Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato – dichiara il Presidente della A.S.D. Arcieri del Mago, Duilio Galioto - in particolare al sindaco del Comune di Tolfa Stefania Bentivoglio, a Giulio Onori presidente dell'Univeristà Agraria di Tolfa, a Nicola Sannino direttore della CONAD di Tolfa e a Flavio Monreale dell'Azienda Agricola Biologica “La Cardellina”.

Spero che questa manifestazione possa diventare un appuntamento fisso per la crescita di questa bellissima disciplina che unisce lo sport, divertimento, la natura e la cultura.”

