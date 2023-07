ALLUMIERE -Ultimo giorno per gustare le prelibatezze a base di cinghiale collinare, per scoprire le meraviglie del territorio e per vivere una serata all'insegna del buon cibo e del divertimento. Dopo due giorni di sold out la Contrada Ghetto del presidente Giovanni Superchi conclude nel modo migliore la tregiorni della XV edizione della ''Sagra del Cinghiale di Allumiere'' (nonché XVII edizione de “I Sentieri dell’Allume”). Nel piazzale Cesare Moroni si susseguiranno momenti musica, divertimento, animazione, sport, trekking, passeggiate coi somari alla scoperta del territorio e soprattutto si potranno degustare piatti di ottima cucina locale a prezzi accessibili. Intanto venerdì sera la Contrada Ghetto ha sottoscritto ufficialmente un gemellaggio con la Contrada Castagno di Canale Monterano: entrambe le Contrade sono contraddistinte dai colori giallo e rosso. Durante la serata di venerdì sono stati presenti alla Sagra del Cinghiale di Allumiere una delegazione di 42 contradaioli de il "Castagno" di Canale Monterano guidati dal presidente Domenico Teofili ed è stato così stretto il rapporto di amicizia. "Il gemellaggio tra la nostra Contrada Ghetto e la Contrada Castagno di Canale Monterano, avvenuto venerdì sera durante la prima serata della Sagra del Cinghiale - spiega il presidente della Contrada Ghetto, Giovanni Superchi - è stato accolto con piacere da tutti i contradaioli di ambo le parti, certi che possa rappresentare l'inizio di una buona e duratura collaborazione". Per quanto riguarda lo stand enogastronomico la specialità della casa è indubbiamente sua maestà il cinghiale maremmano, sovrano delle portate principali, dall’antipasto (bruschette con salumi e salmì di cinghiale), ai primi piatti (pappardelle al cinghiale), ai secondi (un delizioso spezzatino di cinghiale); in alternativa si potrà gustare un antipasto classico con bruschette miste e affettati, penne al contadino (pesto di mentuccia) o al minatore (pesto di piselli e pancetta) come primi, lumache o salsicce di maiale come secondi. Infine, i contorni (patatine fritte o insalata), i dolci (crostata o ciambelle al vino e tozzetti alle nocciole) e l’ottimo vino locale. Stasera poi grande divertimento coi travolgenti "Kosacustika", che sapranno coinvolgere tutti e ognuno tornerà a casa più sereno e allegro. Oggi spazio per lo sport, con la gara podistica promossa dalla Contrada Ghetto in collaborazione col Gruppo “L’Airone”. A fare da corollario alla Sagra ci saranno anche oggi le bancarelle e i giochi per bambini. Per info e prenotazioni chiamare al 329.7227266; oppure al 347.7003102; oppure ancora al 338.1933404.