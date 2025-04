CIVITAVECCHIA – «Viviamo insieme la Settimana Santa come tempo di grazia, fraternità e rinnovata speranza». È l’invito del vescovo Gianrico Ruzza, per l’avvio domani della Settimana Santa che porterà alla solenne festa della Pasqua. Le Chiese di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina, rette entrambe da monsignor Ruzza, si preparano a vivere insieme i momenti centrali dell’anno liturgico. In particolare, per quanto riguarda Civitavecchia, il Vescovo presiederà martedì la messa crismale, giovedì la Messa in Coena Domini e venerdì la celebrazione della Passione del Signore, sempre alle 18 in Cattedrale. Venerdì poi guiderà la processione del Cristo Morto, con partenza alle 20.30 dalla chiesa della Stella a piazza Leandra. Sabato santo guiderà invece la veglia Pasquale dalle 21.30 in Cattedrale.