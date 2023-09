CIVITAVECCHIA – La Pro Loco di Civitavecchia e Orion Labs s.r.l.s, in collaborazione con Clorofilla Magazine e la Sezione Fidapa Bpw Italy di Civitavecchia, hanno organizzato la XII edizione di “Terme in Fiore”.

L’esposizione florovivaistica si svolgerà nello splendido scenario delle Terme Taurine nei giorni 9 e 10 settembre prossimi e vedrà la partecipazione di numerosi operatori del settore e il patrocinio morale della Camera dei Deputati, del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune di Santa Marinella, della Fondazione Ca.Ri.Civ. e di Unindustria Civitavecchia e di tanti partner, come il Comune di Civitavecchia, il Comando della Polizia Locale e Csp, nonché numerosi amici della manifestazione. Oltre 50 gli espositori presenti, tra cui l’eccellenza dei florovivaisti, provenienti da tutta Italia, isole comprese, che si stanno preparando da settimane per questo evento garantendo uno spettacolo di colori e profumi, dove poter fare acquisti unici. Come sempre sarà un luogo di incontro tra appassionati, hobbisti e professionisti del verde, dove anche semplici visitatori potranno godere alla vista di piante rare e particolari, difficilmente reperibili sul mercato, alcune delle quali presentate per la prima volta tra le antiche rovine dell’Imperatore Traiano. La competenza dei florovivaisti sarà a disposizione di tutti i visitatori con consigli sulle piante da acquistare, sul come mantenerle in salute e renderle vigorose. A cornice della manifestazione un intenso programma per i due giorni che prevede interessanti conferenze, visite guidate del sito archeologico e degli Horti Traianei, attività laboratoriali per adulti e bambini, e degustazioni guidate di vini locali e tantissime novità tutte da scoprire. Tutte le informazioni sono visibili sul sito www.termeinfiore.it.

Garantita l’area ristoro con prodotti di qualità con il truck food 30 km di gusto e il truck food di Alberto e Giulia con proposte interessanti a base di materie prime stagionali selezionate direttamente dalle aziende del territorio. Per l’accoglienza saranno presenti i volontari della Pro Loco e lo staff dell’organizzazione di Terme in Fiore. Sarà un week end di fine estate con un ricco programma con cui si potrà celebrare la bellezza dei fiori nell’eternità della storia.