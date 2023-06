ALLUMIERE - L'Università Agraria di Allumiere esprime soddisfazione per la riuscita della manifestazione ''Sentieri Fioriti''. Il delegato Antonio Vela elogia gli organizzatori e sottolinea l'ottima promozione dei propri eccellenti prodotti. "Come sempre siamo andati alla grande - sottolinea Antonio Vela dell'Agraria di Allumiere - la manifestazione è riuscita perfettamente. Abbiamo ottenuto un buon incasso che abbiamo devoluto in beneficenza all'associazione Adamo e alla Croce Rossa. Ci tengo a fare un ringraziamento all'organizzatrice Lara Sgamma (presidente dell'associazione ''Il Cammino dell'allume'', Paolo Travagliati, Carlo Cammilletti e Francesca Stefanelli,

Ringrazio tutti quanti per avermi dato la possibilità di fare beneficenza perché era una cosa che volevo fare da tempo e ho avuto modo di farla in questa occasione. Grazie di cuore a tutti". Sulla stessa linea la presidente de ''Il Cammino dell’allume'', Lara Sgamma: "Questa scommessa che abbiamo fatto tutti insieme ha portato i suoi frutti, nonostante tutte le avversità incontrate e ce ne sono state.

I colori, la gente, i sorrisi, i bambini, la musica, i cani e poi le bici, i podisti e le persone che hanno camminato in tanti modi e ci hanno raggiunto proprio come volevamo noi. E allora grazie ancora con l'emozione di chi, con tanta passione, vi farà ancora tanta "noi'' per organizzarla ancora insieme. Non crediate che passerà molto tempo. Per ora buona estate, riposiamoci che a ottobre si riparte con più esperienza e più voglia di prima".

Antonio Vela, delegato dell'Agraria, poi ringrazia: "Il mio braccio destro Valerio Chiacchierini. Un grazie infinito e particolare al nostro bravo presidente Daniele Cimaroli. Un ringraziamento anche alle donne dell'associazione Adamo che hanno cucinato acquacotta, mentucciata e tutti i dolci (crostate, pizza brodosa, ecc.) Teresa, Ilaria, Loretta, Pina. Grazie al rifugio del brigante con prodotti orticoli e l'azienda il casello".

