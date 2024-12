CIVITAVECCHIA – Croce Rossa Italiana come sempre in prima linea con il progetto Spazio Plus, Sportello di Empowerment lavorativo, abitativo e di sostegno psicologico e legale, rivolto a persone LGBTQIA+, sviluppato in collaborazione con il Comitato di Roma area metropolitana, che dal 2016 si è reso protagonista attivo nell’azione di assistenza e sostegno in linea con i cambiamenti avvenuti nella società negli ultima anni e visto l’affacciarsi di sempre nuove tematiche di esclusione.

Appuntamento venerdì dalle 19 alle 22 a corso Centocelle, nei pressi del teatro Traiano, con uno stand della Croce Rossa Italiana per una giornata di sensibilizzazione.