CIVITAVECCHIA – «Uno straordinario bagno di folla e di sole ha baciato il ritorno, davvero in grande stile, delle cerimonie legate alla tradizionale benedizione degli animali per Sant'Antonio». Lo ha detto il sindaco Ernesto Tedesco al termine della mattinata dedicata agli amici a quattro zampe e non solo. Sbandieratori, bande musicali e tanti animali per festeggiare in mezzo a centinaia di civitavecchiesi un appuntamento che sta lentamente tornando nella tradizione cittadina. «Grazie ai tanti cavalieri che con formidabile maestria hanno sfilato per le strade della città fino al viale Garibaldi e a piazzale degli Eroi, grazie alle associazioni e alle realtà che hanno dato la propria entusiasta adesione, alla Polizia locale e alle forze dell'ordine tutte per una impeccabile organizzazione che ha valorizzato il lavoro svolto dall'ufficio Commercio dell'Assessore Dimitri Vitali. Ci tenevamo particolarmente - ha concluso Tedesco -, da quando la consigliera Elisa Pepe, cui va il mio ringraziamento, ha preso a cuore il ritorno della tradizionale giornata di Sant'Antonio, e ci siamo riusciti con il contributo di tutti: la partecipazione della gente è stata la migliore ricompensa per gli sforzi compiuti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA