S. MARINELLA - Posizionata e inaugurata ieri mattina, la “Panchina Letteraria” a forma di libro aperto, finanziata dal Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino, in tutte le cittadine dell’area. A Santa Marinella, la scelta del testo, tratto da Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, l’immagine del castello di Santa Severa e la posizione centralissima Piazza Trieste è stata condivisa tra il Sindaco Pietro Tidei e l’ex delegata Maura Chegia, che ha proposto alla Commissione Sbcs di lasciare traccia tangibile e fungibile dei libri che raccontano le cittadine. Il Sindaco Tidei ha ricordato che a Santa Marinella è stato attribuito dal Mic il titolo di città che legge, per il grande lavoro di squadra che fanno quotidianamente la biblioteca e le altre agenzie culturali, la scuola, le associazioni, librerie, strette intorno al patto per la lettura. Anche l’assessore alla cultura Gino Vinaccia, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e invita tutti, cittadini e turisti, ad utilizzare la panchina per le proprie letture sotto ai magnifici pini, magari con i libri acquistati nella libreria Il filo di Sofia o presi tra quelli lasciati in dono dalla biblioteca perché sdemanializzati. Proseguono intanto gli incontri culturali programmati dalla biblioteca, con la presentazione del libro “L’ultimo tiro. Storie di chi non si è arreso ad un destino di sconfitta” di Valerio Iafrate, giornalista grandi eventi Rai, con la partecipazione straordinaria della fresca medaglia di bronzo pentathlon Alice Gelormino in programma domani alle 21 alla Casina Trincia.