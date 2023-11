S. MARINELLA – Si è tenuta presso il giardino che ospita il Monumento ai Caduti una cerimonia per celebrare le Forze Armate e l’Unità d’Italia, ma anche un’occasione per dire basta e fermare tutte le guerre e per invocare la pace.

Questo il pensiero espresso dal sindaco Pietro Tidei che per la ricorrenza del IV novembre e come ogni anno, ha presenziato ad un evento che si è svolto alla presenza di tutte le autorità militari del territorio, Carabinieri Capitaneria di porto, Guardia di Finanza e Polizia locale.

La manifestazione, alla quale hanno preso parte anche i cittadini, rappresentanti delle associazioni di volontariato, è stata resa ancora più coinvolgente grazie alle note della banda musicale Uniti per la Musica, che ha dato inizio alle celebrazioni con le note dell’Inno d’Italia.

A seguire, il parroco della chiesa del Carmelo, ha recitato una preghiera e dopo un minuto di raccoglimento, in memoria di tutti i caduti della città di tutte le guerre, ha preso la parola il sindaco.