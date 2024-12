SANTA MARINELLA - Il Comune ha organizzato per stamani alle 11, la celebrazione della Giornata del Ricordo che, come di consueto, si svolgerà presso il Parco Martiri delle Foibe, per rendere omaggio alle vittime del massacro delle foibe e dell'esodo istriano, giuliano e dalmata.

La cittadinanza è invitata a prendere parte alla commemorazione pubblica, per continuare a promuovere una maggiore conoscenza e riflessione, conservando e rinnovando la memoria storica di tutti i martiri della strage.

©RIPRODUZIONE RISERVATA