S. MARINELLA - Diretto dal maestro Emilio Casadei con la direzione artistica del maestro Alessandro Aureli, si terrà oggi alle 18,30 presso la Chiesa di S. Giuseppe, il Concerto di Natale. Un evento riservato ai fiati, con la banda Uniti per la Musica. “Un particolare ringraziamento a Don Salvatore Rizzo – dicono gli organizzatori - della chiesa di San Giuseppe, che come tutti gli anni mette a disposizione la parrocchia per questo ricorrente evento. Il concerto è completamente autofinanziato dall’Aps Uniti per la Musica. Il nostro speciale augurio di Buon Natale e che il nuovo anno possa portare tanta musica nei cuori delle persone. Musica come elemento di amore e di unione”.