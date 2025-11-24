CIVITAVECCHIA – Presente oggi ad Amelia una delegazione del Comitato Festa Santa Fermina in occasione dei festeggiamenti della santa patrona, comune ad entrambe le città. Il 28 aprile le celebrazioni a Civitavecchia, il 24 novembre quelle di Amelia. Tra ieri e oggi si sono svolti una serie di appuntamenti dedicati alla Santa. In particolare sono stati offerti due omaggi floreali alle statua in località Buca di Nerone e alla Lega Navale. Alle 10.30 è stata celebrata la Santa Messa in Cattedrale, seguita dall’omaggio floreale alla statua a Forte Michelangelo, con la Banda “Amilcare Ponchielli”.

Questa mattina invece alle 7.30 è partita la fiaccolata podistica dalla Cattedrale di Civitavecchia verso Amelia, con benedizione della fiaccola da parte di monsignor Cono Firringa: fiaccola con la quale, alle 17.30, saranno accesi i ceri ad Amelia. Alle 11.30, il vescovo monsignor Gianrico Ruzza ha presieduto la messa Pontificale, sempre in Cattedrale.