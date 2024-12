S. MARINELLA – Prenderà il via oggi la terza edizione di Boat Days, il salone nautico che si svolgerà al porticciolo turistico dal 15 al 24 marzo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della nautica, organizzato dal Consorzio Mare Lazio, con il patrocinio del Comune e di Confindustria Nautica. “Siamo giunti alla terza edizione di questo importantissimo evento – dice il sindaco Tidei - che vedrà la presenza di oltre un centinaio di imbarcazioni e gommoni. E’ intento della nostra amministrazione promuovere e sostenere le iniziative che puntano a sviluppare il settore nautico e il turismo che ne deriva. Da sempre la nostra costa è apprezzata dagli amanti del diporto, grazie anche alla vicinanza con la capitale. E’ importante però creare un legame tra il porto e il territorio incentivando il diportismo e parallelamente creando servizi utili e di accoglienza. Il nostro porticciolo attende che si realizzino quegli interventi previsti dall’accordo con il gestore, che consentiranno maggior fruibilità e anche quell’ammodernamento necessario per diventare un approdo attraente, come quelli più apprezzati nel Mediterraneo”. All’inaugurazione, prevista per le 11, sarà presente, oltre al Sindaco, l’assessore della Regione Lazio con delega alle politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli.