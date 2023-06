TOLFA - A Tolfa ci si prepara per la tradizionale ''Sagra del Prosciutto'' con una novità: il gemellaggio con la Sagra del Melone della Pro Loco Due Casette di Cerveteri. Dopo un fine settimana intenso di eventi culturali nel comune e di Tolfa si entra nel vivo dell'Estate con l'imperdibile ''Sagra del Prosciutto''. Con il contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale, sabato 17 e domenica 18 giugno, infatti, si terrà a Tolfa la tradizionale ''Sagra del Prosciutto'', frutto di un lavoro di massima sinergia tra i tanti volontari, l'Università Agraria, la Protezione Civile, le associazioni Cavallo Tolfetano e La Filastrocca, coordinati dall’amministrazione comunale con la sindaca Stefania Bentivoglio. Il primo appuntamento del cartellone estivo tolfetano sarà dedicato alla tradizione, alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici e artigianali locali, alla buona musica live, all’arte, al benessere e al divertimento per grandi e piccini. Il 17 giugno, a partire dalle ore 18, si apriranno gli stand artigianali e quelli dei prodotti locali e non mancherà l'animazione per i più piccoli in piazza G. Matteotti; alle ore 19 ci sarà musica live con la travolgente Street Band “The Phantomas Gang” per le vie del paese; dalle 21.30 sarà la volta dei noti e amati gruppi musicali dei Soreta & Kamorra Acoustic Trio (nella storica piazza G. Matteotti) e Zi Dany's Band e MusicAmbulante in via Roma. Si continuerà domenica 18 giugno, sempre a partire dalle ore 18, con l’apertura degli stand artigianali e dei prodotti enogastronomici locali. "Sia il 17 che il 18 sarà possibile visitare la suggestiva e interessante mostra fotografica di Giovanni Padroni, studioso ed esperto di storia locale che ringraziamo per aver custodito con cura e passione il patrimonio fotografico della nostra Comunità - spiega l'assessora alla Cultura Tomasa Pala - saranno in mostra alcune foto d'epoca che raccontano momenti e personaggi protagonisti e testimoni della storia della Sagra del Prosciutto, che é una delle feste piú amate della nostra tradizione, espressione della cultura enogastronomica locale e dell'artigianato della Catana che stanno emergendo tra i giovani con forza e determinazione, con note creative, sostenibili e innovative". Anche domenica ci sarà tanta animazione ludica per bambini in piazza G. Matteotti; alle ore 19 sarà la volta della coinvolgente Street Band dei "Lestofunky” lungo il centro storico; si concluderanno i festeggiamenti con una gradevole serata musicale alle ore 21.30 in compagnia dei "Mascalzoni Latini Mascalzoni Trio Mascalzoni Quartet” nella storica piazza G. Matteotti e “MusicAmbulante” in via Roma. Saranno in vetrina lungo il centro storico i prodotti tipici dell’artigianato locale, tra cui spicca la famosa e tradizionale Catana. "La novità 2023 é il gemellaggio di cibi con la Sagra del Melone curata dalla Pro Loco Due Casette per rendere ancora piú gradevole il sapore del tipico prosciutto tolfetano - conclude l'assessora Tomasa Pala - un abbinamento che esalta il gusto del nostro prosciutto che sarà possibile degustare presso gli stand allestiti per l'evento e acquistare presso le numerose norcinerie del paese. Da non perdere lo Show cooking dello chef Giuseppe Olivieri con prodotti tipici locali domenica 18 ,alle ore 18:30, nel cortile di Palazzo Buttaoni. Una buona occasione per passeggiare per le vie del centro storico, gustare l'enogastronomia locale nei molteplici e apprezzati centri di ristorazione del nostro borgo ed acquistare prodotti tipici locali presso i punti vendita".