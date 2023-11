MONTI DELLA TOLFA - "Fine settimana con tempo instabile sabato e variabile domenica: attenzione al vento forte ed allo stato del mare, previsto agitato". Queste in sunto le previsioni meteorologiche per questo fine settimana nel nostro territorio stilate dal meteorologo e vice presidente Ampro, Antonio Marino. Sul nostro territorio, la giornata di sabato sarà caratterizzata da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse. Dal primo mattino seguirà un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una progressiva dissipazione della nuvolosità, fino a che il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso fino alle prime ore del pomeriggio, quando assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa, che porterà ad avere nuovamente generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. A detta nuvolosità potranno essere associate precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Le ore notturne della domenica saranno segnare dalle appena descritte condizioni meteorologiche, nel corso della mattinata seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà alla cessazione delle precipitazioni e ad una progressiva dissipazione della nuvolosità, tale che il cielo, per il prosieguo della giornata, si presenterà da nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Il vento per la giornata di sabato e per la prima parte della domenica si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà inizialmente di intensità da debole a moderata, con tendenza a rinforzare gradualmente nel corso della seconda parte della giornata di sabato, fino a raggiungere l'intensità di burrasca forza 7-8. Situazione che permarrà invariata fino alla mattinata di domenica, quando il vento ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza da Ovest-SudOvest e sarà ancora di intensità di burrasca forza 7-8, con tendenza ad una graduale attenuazione nel corso della serata. Lo stato del mare, per l'intero fine settimana, è previsto essere agitato o molto agitato, con mareggiate lungo le coste esposte al vento.