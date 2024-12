TARQUINIA - La processione in onore di Sant’ Antonio Abate si svolgerà sabato 27 gennaio. A causa delle avverse condizioni meteo dovute dal forte vento, il parroco Don Augusto Baldini, di concerto con gli organizzatori e le autorità competenti, ha deciso per il rinvio dei festeggiamenti previsti per l’altro giorno in onore di uno dei santi più venerati nella tradizione cristiana.

L’appuntamento quindi è previsto per sabato nella chiesa di San Giovanni alle ore 17 per la santa messa ed a seguire ci sarà la processione per le vie cittadine che culmineranno con lo spettacolo pirotecnico in piazza Belvedere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA