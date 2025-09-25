Settembre è uno dei mesi per eccellenza in cui migliaia di studenti arrivano a Roma per intraprendere il proprio percorso formativo e accademico.

Attratti dalle tantissime meraviglie storiche, artistiche e culturali presenti e da quella ormai conosciuta ben oltre i confini come la “bella vita romana”, scelgono la Capitale come nuove città in cui vivere e si mettono subito alla ricerca di soluzioni abitative innovative e sostenibili, come ad esempio una stanza per studenti a Roma condivisa.

La città diventa luogo dove è possibile realizzare le proprie ambizioni, ma anche dove divertirsi e seguire qualsiasi tendenza, soprattutto in ambito di moda vintage e di seconda mano. Negli ultimi anni, ad esempio, sono letteralmente esplosi i negozi che propongono abiti retrò, capi iconici e accessori dal gusto antico, tanto da diventare vere e proprie tappe obbligatorie per i nuovi residenti. E allora ecco un’interessante panoramica delle location più famose del territorio romano.

4 imperdibili negozi vintage e di seconda mano di Roma

Sia per chi vive da tempo nella città eterna che per chi l'ha appena scelta come nuova casa, magari dopo aver trovato una delle tante stanze in affitto a Roma per studenti, esplorare il mondo del vintage può essere un’esperienza davvero affascinante.

Il tour può partire dal quartiere Monti, uno dei più cool e creativi di Roma. Qui è possibile trovare diversi negozi che propongono capi anni ’70 e ’80, borse firmate e accessori eccentrici in stile alternativo. Un esempio può essere Humana Vintage, uno store in cui è possibile trovare un’ampia varietà di capi a prezzi accessibili, il cui acquisto consente di sostenere progetti sociali.

Si può proseguire fino a Campo de’ Fiori per visitare Omero & Cecilia, una boutique che offre abiti eleganti e accessori chic. La terza tappa coincide con Twice Vintage Shop, tra San Giovanni e il Pigneto: un punto di riferimento per gli amanti del denim, delle giacche militari e dell’abbigliamento casual anni ’90.

Ultima visita deve essere necessariamente fatta ad uno dei negozi Pifebo, sparsi in diversi punti della città. La sorpresa, oltre alla proposta vintage e retrò dei prodotti, è l’ambiente divenuto leggendario per tutti gli amanti del genere.

Il valore del vintage e second hand a Roma

Il vintage e il second hand a Roma offrono il grande vantaggio di regalare uno stile autentico e personale, con capi esclusivi che spesso non si trovano più nei negozi tradizionali.

Ma non è solo questione di moda: nella Capitale, questo genere di negozi si trovano in quartieri ricchi di storia e di vita, che rendono lo shopping un’esperienza culturale oltre divertente.

Questo consente, soprattutto ai ragazzi più giovani che hanno scelto questa città per motivi di studio di scoprire il mondo vintage come modo per vivere a fondo i quartieri romani più autentici, dove la moda di seconda mano è protagonista e di avvicinarsi alla romanità in maniera diretta, vera e profonda.