TOLFA - "La Radica, Festa delle tradizioni, esposizioni artistiche e fotografiche": Tolfa si prepara a vivere un weekend eccezionale all'insegna della tradizione locale, del divertimento e di tutta una infinita serie di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. La Festa delle Tradizioni Popolari – La Radica, è una manifestazione antichissima ripresa e riproposta che si svolge a Tolfa dal 2011 e rappresenta oggi un evento culturale e sociale legato alle tradizioni di grande rilevanza regionale. È organizzata dal Comune di Tolfa in collaborazione con l’associazione Generatio 90 e l’Università Agraria di Tolfa e vede la partecipazione di associazioni no profit del territorio, Slow Food, Città Slow International, Biodistretto “Maremma Etrusca e Monti della Tolfa” e sono coinvolti da tempo tantissimi comuni della regione Lazio, con il contributo della Città metropolitana di Roma e col patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio. Questa meravigliosa manifestazione, che ha ricevuto nel 2020 l’annullo filatelico edizione speciale delle Poste Italiane, ha come scopo oltre a quello della tutela, del mantenimento delle tradizioni popolari, della riscoperta delle radici, non solo legate al territorio dei Monti della Tolfa ma dell’intera regione Lazio, quello di voler far rivivere, riappropriarsi e valorizzare il patrimonio culturale dell’intero territorio, del suo artigianato, dei suoi prodotti tipici e delle sue peculiarità in generale.

Si partirà sabato alle 10 nella villa comunale con la gara di pesca per bambini e con la Giornata del Microchip (gratuito); si continuerà nel pomeriggio in piazza del Prato, piazza Diaz e piazza Sant’Antonio con i giochi popolari e il toro meccanico. Alle 16.30 in via Roma giochi popolari, teatro, ludobys, legnogiocando, giochi di equilibrio, laboratori; contemporaneamente su via Roma Banno "È morto Nino" e tanta musica popolare romana e il concerto dei No Funny Stuffy. In via Roma Gruppo Folk Arcobaleno e Profaguele dal balcone. Alle 17.30 in via Roma nel palazzo Buttaoni un meraviglioso concerto di pianoforte e voci: "I love opera". Alla stessa ora teatrino delle marionette "La principessa Pulcicuore". Alle 18 sempre in via Roma "Maschere Zoomorfe". Alle 20 imperdibile cena tradizionale con piatti cucinati con prodotti tipici locali, una cena all'insegna delle tradizioni, del Biologico e dei prodotti tipici. Amatriciana con guanciale prodotto a Tolfa, "faciole co' le cotiche e sarcicce" e ottime e golose ciambelline dolci. La Radica continuerà poi domenica con un'altra infinità di attività e appuntamenti a partire dalle 8 in piazza Veneto con un'imperdile escursione alle cave di allume di Tolfa in località Sbroccati; partenza alle 8.30 dal Poggiarello; ritorno previsto per l'ora di pranzo. Alle 10 su via Roma giochi popolari e ludobus; in piazza Veneto "La Radica a 4 zampe", chip gratuito e gare di agilità. Alle 11 in piazza Veneto Scambio Culturale fra i Cavalieri Tomfa, Tolfa Città del Cavallo e i Butteri di Canale Monterano.

Alle 12 in via Costa Alta l'inaugurazione della statua del Poeta a Braccio. Alle 16 in piazza Diaz giochi popolari, Toro Meccanico; alle 16.30 lungo via Roma la processione "È morto Nino" e la sfilata di apertura del tiro alla fune intercomunale. Seguirà alle 17 lungo via Roma teatrino, animazione per bambini, legnogiocando, giochi di equilibrio, laboratori; in contemporanea in via Sant'Antonio a cura del Circolo Culturale Battilocchio si svolgerà "L'ora della pesia" con la poetessa Agnese Monaldi accompagnata da Lorenzo Michelini. Alle 17.30 Le sinergie popolari: Musica popolare romana e concerto dei Tarantella Underground. Alle 18 nel Palazzo Buttaoni lo scrittore Giuseppe Pierantozzi presenterà il suo libro "L'ultimo biscino" in dialogo con Eugenio Bottacci e Giuseppe Ricotta. Sarà possibile ammirare mostre artistiche e mostre fotografiche. Sabato e domenica poi si svolgeranno due incontri con l'autore Luis Cantenebra che presenterà due libri: 'L'affondamento di Marie La Corbolièr' e 'Oscuri Racconti Egizi'. Da non perdere poi "Musicambulante.