CIVITAVECCHIA – Indifferenziato, ma fino a un certo punto. Il commento arriva da un residente di via Achille Montanucci, che venerdì mattina è rimasto senza parole al passaggio del mezzo compattatore di Csp. Il servizio di raccolta differenziata, in barba a qui cittadini che utilizzando i sacchetti trasparenti ogni giorno separano l’organico dalla plastica e il vetro dalla carta, improvvisamente ha smesso di funzionare. Probabilmente i giorni festivi avranno causato un maggiore accumulo di immondizia, ma ciò non giustifica assolutamente le nuove modalità di raccolta. I sacchetti, benché preventivamente separati dagli utenti, sono finiti in un unico veicolo compattatore e portati via sotto gli occhi increduli dei residenti di via Achille Montanucci che hanno assistito alla scena. Un fatto che, ascoltando le voci degli abitanti della zona 2, si sarebbe ripetuto anche altre volte in passato, creando non pochi malumori nel quartiere. Eppure Csp è dotata di mezzi idonei a garantire la separazione dei rifiuti e la loro adeguata collocazione, soprattutto il venerdì, giorno dedicato al ritiro dell’indifferenziato. Rimangono misteriosi i motivi che avrebbero indotto gli operatori della municipalizzata a trasgredire le regole, quelle stesse regole che, se aggirate furbescamente dai cittadini in fase di conferimento, comportano pesanti sanzioni.