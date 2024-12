S. MARINELLA - Prosegue il successo del Villaggio di Natale al castello di Santa Severa. Dall’ apertura dell’8 dicembre fino a Santo Stefano, oltre 10mila persone hanno visitato i vicoli e le piazze del maniero arricchite da installazioni luminose e addobbate a festa.

I visitatori continuano a scegliere il castello per assistere a un programma aperto a tutti, negli spazi del borgo, con spettacoli circensi, teatrali e musicali, laboratori artistici e di fantasia e passeggiare tra le casette del mercatino dell'artigianato e di prodotti locali e natalizi, sostare nell’area area food and beverage per una pausa enogastronomica per rendere ancora più magica la calda atmosfera natalizia.

A pagamento si può visitare la Casa di Babbo Natale e della Befana. Un ricco programma che prosegue oggi con il laboratorio “Leggetevi Forte letture per bambini da 3 a 6 anni. Alle 12.30 un concerto quartetto sax e alle 15.30 uno spettacolo circense Mr Ivan e alle 16.30 animazione con musica per i più piccini con balli oltre a danze trucco, colori e sculture di palloncini. Domenica 31 dicembre saluteremo l’anno che se ne va alle 11 con un laboratorio di riciclo creativo con creazione giochi, alle 12 una parata itinerante Super Mario, Luigi e principessa e alle 15.30 con lo spettacolo circense Warner circus, il Villaggio chiuderà alle 17.30. Lunedì 1° gennaio, apertura dalle 16.30 dove verrà salutato il nuovo anno. Alle 17 animazione e musica per i più piccini con balli e danze e alle 18 con un laboratorio di letture per bambini interpretate ed animate.

