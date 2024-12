CIVITAVECCHIA – Felicissima, soddisfatta, entusiasta. E consapevole di aver aggiunto un ulteriore tassello nel suo percorso professionale. Perché Sanremo si conferma un banco di prova importante, e l’essere chiamata di nuovo nel team di Compagnia della Bellezza non può che essere visto come un grande successo.

«Sono state delle giornate fantastiche - ha commentato l’hair stylist civitavecchiese Patrizia Piscitello - davvero una grande emozione essere ancora qui. Quest’anno poi abbiamo consolidato il lavoro già portato avanti negli anni scorsi e siamo stati ancora più protagonisti». Ghali, Alessandra Amoroso, Clara sono solo alcuni degli artisti passati sotto le mani sapienti del team di Compagnia della Bellezza, «pettinati quest’anno - ha aggiunto Piscitello - in una location prestigiosa, accanto a Radio Italia e Cosmopolitan». Sono stati portati sul palco dei look bellissimi, che sicuramente verranno copiati anche una volta spenti i riflettori, «orientati - ha spiegato l’hair stylist - su un’onda destrutturata, dall’effetto wild e naturale, alternati ad effetti wet, così come siamo stati abituati a vedere in passerella. Siamo davvero molto soddisfatti - ha concluso Piscitello - stiamo portando a casa una grandissima esperienza».

