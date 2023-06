ALLUMIERE - Tanti applausi ad Allumiere per l'eccezionale saggio spettacolo della scuola di danza ''Dance World'' di Gabriella Moroni. Venerdì scorso, presso il piazzale Cesare Moroni, nell'ambito della Sagra della Lumaca della Contrada Sant'Antonio è andato in scena il saggio spettacolo di fine anno della “Dance World” alla presenza di un foltissimo gruppo. La serata ha visto alternarsi coreografie di vari stili, dal classico all’hip hop, dal modern e contemporaneo al video dance. "Questo perché - afferma Gabriella Moroni - la Dance World è attenta alla formazione completa delle allieve, che studiano ogni giorno tutti gli stili di danza per avere una completezza artistica". Le allieve si sono esibite di fronte ad una piazza gremita di persone che hanno apprezzato tutte le coreografie andate in scena, applaudendo fragorosamente e complimentandosi con le insegnanti a fine serata. Le coreografe che hanno presentato i loro quadri coreografici in scena sono state: Gabriella Moroni, Dorella Leoni e Alessandra Fiore. Il pubblico è stato avvolto in una magica atmosfera assistendo ad un vero e proprio spettacolo, che è stato aperto con un grande classico della danza “Il Don Chisciotte”, che ha visto in scena tutte le allieve della scuola. Tanti sono stati i temi affrontati e le musiche scelte. Le allieve hanno spaziato tra musiche di cantautori italiani e stranieri e le musiche pop più recenti e poi hanno presentato anche un grande tributo al musical di fama internazionale “Chicago”.

Tanta è stata l’emozione per le ballerine e per le maestre. L’insegnante Dorella Leoni, infatti, nel suo discorso finale ha affermto: "Le emozioni che avvolgono questo evento non sono descrivibili con le parole, come non sono descrivibili i sacrifici che lo accompagnano, prove su prove, per cercare di emozionare il pubblico". La docente Dorella Leoni ha poi concluso: “La determinazione e l’amore per ciò che facciamo ci hanno aiutato a creare uno splendido gruppo, un gruppo unito e coeso insomma una grande famiglia. Quest’anno più che mai mi sento di dire un grandissimo ‘grazie’ alle bimbe e alle ragazze della scuola, perché mi sono state vicine e nei momenti in cui per me era difficile mostrare i passi, visto il pancione che cresceva. Questa per me è stata la dimostrazione della grande unione tra allieve e insegnante!”. Anche la docente Gabriella Moroni è stata concorda con la Leoni e ha sottolineato: "Tutto questo è possibile solo grazie all’impegno che le ragazze mettono durante tutto l’anno, ma soprattutto al clima di fiducia, stima e amicizia che si è instaurato nei vari gruppi, che consentono di essere una vera famiglia".

Tutte le insegnanti della Dance World ringraziano poi i genitori: "Persone indispensabili per la buona riuscita del saggio spettacolo che supportano e sopportano noi insegnanti e le proprie figlie in tutto il percorso".

Tra i coriandoli e i sorrisi delle bambine e delle ragazze si è conclusa così la serata. "Vi ricordiamo - concludono le insegnanti Moroni, Leoni e Fiore - che l’appuntamento per il nostro prossimo Saggio Spettacolo sarà il 10 agosto presso la Piazza della Repubblica di Allumiere e già da ora vi invitiamo tutti a partecipare".