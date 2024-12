ALLUMIERE - "Equinozi e solstizi tra viandanza e osservazione": questo il titolo delle passeggiate naturalistiche ed archeologiche dedicate agli ambienti naturali o seminaturali nelle Terre minerarie di Allumiere.

L'appuntamento è fissato per il prossimo 24 marzo con la prima di un ciclo di passeggiate naturalistiche e archeologiche nelle date del Solstizio ed equinozio dedicato agli ambienti naturali o seminaturali delle Terre minerarie di Allumiere che, nelle diverse stagioni, offrono rifugio e risorse alimentari a molte speciedi animali.

"Il cammino dei Solstizie Equinozi tra viandanza e osservazione è completamente gratuito per la promozione del programma e aperto a tutti, prevede un percorso di osservazione del paesaggio e di riconoscimento della fauna e delle piante nella loro diversa veste stagionale, delle tracce di animali tra gli interstizi ruderali e tra le rocce che compongono gli affioramenti geologici della Tolfa". Si partirá alle ore 17 dal punto di ritrovo presso il bivio della Strada Provinciale 8a per la frazione di Allumiere La Bianca (via della Fontanaccia). Trasferimento con le proprie macchine al punto di partenza dell’escursione presso il Fontanile della Fontanaccia. Organizzate dal MAK (Museo Archeologico Naturalistico Minerario A.Klitsche de la Grange di Allumiere) in collaborazione con i naturalisti e gli archeologi delle Officine Culturali, l’iniziativa si conclude con un aperitivo alla vista del tramonto arrossato sul mare dal Fontanile della Fontanaccia. Questo progetto del MAK Officine Culturali e a cura di Lucina Giacopini; guida dell’escursione sarà Marta Visentin

Appuntamento alle 17 con partenza dal bivio S.P. 8a della frazione di La Biancadi Allumiere in via della Fontanaccia; l'escursione terminerà al Fontanile della Fontanaccia alle ore 19. Tempi di percorrenza previsto è di un'ora e mezzo. Costo dei biglietti 8 euro (sarà gratuita la prima escursioneEquinozi e Solstizi nelle Terre Minerarie di Allumiere). A seguire si svolgerà l'escursione "Equinozio di Primavera" e il saluto all'inverno: questa si svgerà sabato 25 marzo dalle 10:30 alle 12:30.

Il MAK in collaborazione con i naturalisti e gli archeologi delle Officine Culturali, organizza un’escursione dedicata agli ambienti naturali o seminaturali, rifugio e risorsa alimentare per molte specie di animali che dimorano nelle Terre minerarie di Allumiere, tra gli alberi e nei prati. L’escursione, completamente gratuita per la promozione del programma è aperta a tutti e prevede l’osservazione del paesaggio e il riconoscimento della fauna e delle piante nella loro diversa veste stagionale e di varie tracce di animali che si osservano negli interstizi ruderali e tra le rocce che compongono gli affioramenti geologici della Tolfa durante un piacevole cammino che si percorre in totale rilassamento lungo una carrareccia ben praticabile.

Si partirà alleore 10:30 dalpuntodi ritrovo presso il bivio della StradaProvinciale 8a per la frazione di Allumiere La Bianca (via della Fontanaccia). Trasferimento con le proprie macchine al punto di partenza dell’escursione presso il Fontanile della Fontanaccia. Rientro alle ore 12:30. La partenza ci sarà alle ore 10.30 dal bivio S.P. 8a (frazione La Bianca di Allumiere in via della Fontanaccia). L'escursione terminerà alle ore 12.30 al Fontanile della Fontanaccia. I tempi di percorrenza sono di un'ora e mezza; l'escursione è facile.

In caso di maltempo la visita sarà rimandata a sabato 15 aprile 2023. Anche questa escursione è a cura dei Servizi Culturali del Museo, accompagnano Marta Visentin e Lucina Giacopini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA