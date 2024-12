CIVITAVECCHIA – Anche quest’anno per Pasqua e Pasquetta i civitavecchiesi scelgono la tradizione e non c’è crisi che tenga. Un dato che emerge dalle parole di alcuni degli operatori del mercato che in questi giorni stanno ricevendo decine e decine di prenotazioni per quelli che sono i piatti tipici della cucina pasquale.

LE SCELTE DEI CIVITAVECCHIESI IN CUCINA

A farla da padrone è l’agnello, in tutte le salse e tagli. La regina della Pasqua resta la cotoletta panata o da fare al forno, poi c’è la porchetta molto comoda da cucinare a casa e poi le bistecche, va molto di moda anche la galiziana, la danese e l’italiana che resta il top. Subito dopo viene il maialino locale «è importante - spiega un operatore dell’Ittico - pretendere i certificati, al mercato c’è di tutto e di più da scegliere». Spiedini, arrosticini di castrato a grande richiesta, braciole e quant’altro.

«Tantissime prenotazioni - continua -, le persone non vogliono aspettare». Dello stesso avviso un operatore di San Lorenzo. «Le vendite sono molte, tante prenotazioni per agnello, pastiere, lasagne e cannelloni. La tradizione va forte a Civitavecchia». «È sempre l’agnello che va per la maggiore - aggiunge un altro operatore dell’Ittico - ma tra venerdì e sabato sarà la giornata del maiale tra costarelle e salsicce» in vista della Pasquetta e delle tradizionali scampagnate.

ANCHE I RISTORANTI SCELGONO IL MERCATO

Tanti ordini anche lato frutta e verdura. «Ho tanti ordini sia da privati che da ristoranti - spiega un altro operatore del mercato di piazza Regina Margherita -, i ristoranti hanno ordinato tantissimi carciofi. La tradizione resta sulle tavole dei civitavecchiesi e gli ordini tra carciofi e asparagi ho più ordini dello scorso anno». E proprio i ristoranti hanno registrato il tutto esaurito nel week end pasquale. Insomma per queste feste non c’è crisi che tenga e le tavole dei civitavecchiesi saranno riccamente imbandite.

