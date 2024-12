CIVITAVECCHIA – Parrocchia di San Pio X in festa: una settimana di eventi liturgici e momenti di convivialità e divertimento per onorare nel migliore dei modi il patrono. L'attivissimo parroco, padre Paco, ha organizzato insieme ai suoi confratelli e alla comunità un ricco calendario. I festeggiamenti prenderanno il via oggi con il triduo, alle 18, per poi concludersi in maniera solenne domenica prossima. Martedì 20 è in programma l'incontro conviviale, con la cena al parco di via della Polveriera, mentre mercoledì 21 sarà celebrata la Santa Messa solenne in onore di San Pio X alle 18.30, presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza. Al termine della messa si snoderà il corteo religioso che porterà per le vie della parrocchia la statua del santo. Ad animare la processione la banda Ponchielli. Per giovedì sera è prevista la cena comunitaria ma è necessaria la prenotazione: dalle 21 musica dal vivo con Riccardo Scamarcio. Si proseguirà poi venerdì sera con l'esibizione della "Smile Dancing Franco e Grazia". Serata danzante sabato animata dal Duo Dado. Domenica il calendario dei festeggiamenti si chiudera con il concerto della Scuola Lorena Scaccia. Presso il salone Parrocchiale, poi, è possibile ammirare la mostra delle fotografie dalle celebrazione e incontri della pastorale parrocchiale 2023/2024. E anche 12 carte che presentano la vita e le opera di San Pio X. Si svolgerà la pesca reale a beneficio della Caritas Parrocchiale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA