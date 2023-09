CIVITAVECCHIA – L’ex consigliere comunale Rolando La Rosa ringrazia l’ospedale San Paolo di Civitavecchia per la grande professionalità e umanità dimostrate. La Rosa, da poco dimesso dal nosocomio cittadino, ha voluto esprimere un ringraziamento nei confronti di tutti gli operatori del San Paolo, dagli oss, fino ai medici, passando per gli infermieri «per la grande competenza, gentilezza e umanità che mi hanno dimostrato. Mi hanno salvato la vita e hanno reso chiaro, ancora una volta, quanto vale il nostro ospedale». La Rosa ha voluto ringraziare poi in particolar modo tutto il personale del Pronto soccorso e quello del reparto di Cardiologia «ben organizzato – ha detto - dal professor Marco Di Gennaro e oggi diretto magistralmente dal primario dottor Sergio Calcagno».

