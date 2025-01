Organizzare un matrimonio non è una cosa semplice, e anche se in linea di massima si pensa di conoscere la materia, quando poi ci si ritrova dentro, spesso non si sa da dove iniziare e a cosa dare priorità.

In una città come Roma, poi, dove le opzioni sono davvero tante, si può correre il rischio di perdersi, proprio come in un labirinto.

La location

La location è sicuramente la prima cosa di cui occuparsi quando si deve organizzare un matrimonio, poiché tutto ruota attorno alla data, alla composizione degli ambienti in cui si svolgerà l’evento, alla sua capienza e via dicendo.

La Città Eterna offre una scelta ampissima di location, che spaziano dalle singole sale alle ville intere, dai ristoranti alle dimore e chi più ne ha più ne metta. Considerando poi che l’industria matrimoniale è un settore enorme, spesso le location romane hanno già accordi e collaborazioni attive, che permettono non solo di avere suggerimenti anche per altri servizi, ma anche di risparmiare.

Gli abiti degli sposi

Dopo aver scelto la location, bisogna rivolgersi a un atelier per scegliere gli abiti dello sposo e della sposa.

Questo passaggio deve obbligatoriamente avvenire il prima possibile, poiché i tempi di consegna degli abiti non sono sempre stretti, e solitamente si devono fare un paio di appuntamenti di prova per controllare che le misure siano corrette e che i vestiti calzino a pennello. Anche in questo caso, le opzioni sono tantissime, e per iniziare si possono scoprire gli abiti da sposa a Roma di Love is Love.

Il catering

In un matrimonio, al di là dell’effetto sorprendente della location, quello che gli ospiti ricorderanno maggiormente sarà quello che mangeranno. Per questo scegliere il catering giusto è essenziale per la buona riuscita dell’evento.

L’ideale è partire dal proprio budget, e fare diverse prove, per trovare poi il catering che più si adatta sia alle proprie tasche che allo stile del proprio matrimonio. Una portata, due, antipasto, buffet dei dolci, tutto si può scegliere e personalizzare e i catering romani di oggi offrono una gamma ampissima di possibilità.

I fiori

Un aspetto fondamentale da considerare, ma che spesso si sottovaluta, è quello dell’allestimento floreale. I fiori in un matrimonio sono molto più importanti di quanto si creda, e per questo non possono proprio mancare.

Se in passato si decoravano chiese e banchetti solamente con fiori bianchi, oggi ci si può sbizzarrire, e spaziare dai fiori più colorati alle pampas e ai fiori più semplici. L’importante è realizzare un allestimento su misura per il proprio evento, che non sia banale e che rispetti l’ambiente.

Le bomboniere

Infine, non ci si deve dimenticare delle bomboniere. Il pensierino che gli sposi donano ai propri ospiti come ricordo di quella giornata così importante è la ciliegina sulla torta, e per questo non si può sbagliare.

Se c’è chi preferisce i classici soprammobili, bisogna sapere che in una città come Roma si trovano molte alternative: fragranze per la casa, bottigliette di olio, di vino, cornici, bomboniere eco-sostenibili e molto altro. Insomma, qui si può lasciare libero sfogo alla propria fantasia, e liberare la propria creatività.