SANTA MARINELLA - Incontro informativo questa sera alle 19 presso Villa Stella in via Mameli 1, per trattare un tema molto importante, quello delle onde elettromagnetiche e del 5G. Cosa sono esattamente le onde elettromagnetiche e come evolve la situazione in Italia rispetto all’aumento dell’elettrosmog e alla connessione 5G? Ne parlerà Fedora Quattrocchi, ingegnere energetico ambientale e sismologo, fondatore e presidente della Federazione Civica Bene Comune. Attraverso slide scientifiche divulgative, Fedora, cercherà di renderci maggiormente consapevoli su una delle problematiche più urgenti e complesse che riguardano la nostra salute.