TOLFA - Si è conclusa con successo domenica a Tolfa la prima edizione di “Note in fiore”, la rassegna musicale d'alto livelloo organizzata dalla Banda e dalla scuola di musica Giuseppe Verdi di Tolfa presieduta da Erika Podestà.

"È stata una rassegna con tre appuntamenti molto variegati tra loro, che hanno visto come protagonisti sia allievi che professionisti della musica - spiega la presidente della Verdi, Erika Podestà - l’ultimo appuntamento ha visto come protagonisti gli allievi della scuola di musica, il quartetto di flauti della prof.ssa Luigina Sestili con musiche come “Can can”, “Rondó alla turca”, “Vesuvian hits” e altri brani. Gli altri ad esibirsi invece sono stati I musicanti della Musica d’Insieme, gruppo che nasce come propedeutica alla banda, diretto dal Maestro Giancarlo Annibali con un vasto repertorio che va da “Heal the word” fino al “Porompompero”. E anche questo concerto è stato molto apprezzato e partecipato". La presidente Podestà poi annuncia che: "La banda e la scuola di musica continueranno a lavorare. Stiamo mettendo in piedi già il calendario estivo con i saggi di fine corso della scuola di musica che si terranno il 24 e il 25 giugno,; i concerti estivi raduni e la consueta ' Festa della Musica'' che faremo ad agosto.

