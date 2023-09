ALLUMIERE - Da domenica la parrocchia Nostra Signora di Lourdes ha una nuova effige, quella del Cristo che è stato attaccato in alto all'esterno della chiesa quasi a raffigurare la sua protezione a tutta la frazione. Domenica mattina è stata celebrata da don Martin la messa animata dal coro di La Bianca. Tutta la comunità ha colto l'occasione per pregare per il parroco don Salvatore che non sta bene. Al termine della messa tutti i fedeli insieme al parroco e le autorità sono usciti dove è stato attaccato il meraviglioso crocifisso col Cristo in ferro realizzato dal bravissimo artista e maestro d'arte Geremia Renzi di Monteromano. Il Cristo è stato posto sulla facciata esterna della Chiesa. Presenti alla messa e alla celebrazione l'assessore Giovanni Sgamma, Massimo Lauricina, Antonio Schiavo e Raffaele Ballirano della MCP che ha eseguito il restauro dell'opera. Durante la cerimonia Marco Lauricina ha preso la parola spiegando la storia dell'opera da quando dall'artista Geremia Renzi è stata donata a Civitavecchia da sua Santità Giovanni Paolo II; questo particolare Cristo è stato poi restaurato dalla Mcp di Civitavecchia e ora don Cono, parroco della Cattedrale, l'ha donato alla parrocchia e alla comunità di La Bianca. "Ringraziamo don Cono per il gradito dono; l'assessore Sgamma, i signori Lauricina, Schiavo e Ballirano per la presenza e la loro collaborazione», spiega Stefano Fracassa a nome di tutta la frazione.