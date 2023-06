ALLUMIERE - Ad Allumiere stasera ''Nostalgia 90'', una imperdibile serata di musica e spettacolo per tutte le età in cui si potranno rivivere le musiche, le atmosfere e le emozioni dei mitici anno 90. L'evento è promosso dalla Contrada Ghetto in collaborazione con il Comune di Allumiere. Il presidente, Giovanni Superchi, e i giallorossi del Ghetto invitano "tutti a partecipare a questa festa" che si aprirà col dj Fanta e a seguire si svolgerà il meraviglioso, colorato e travolgente concerto anni 90 vero che saprà proprio una festa divertente. Tutto si svolgerà stasera a partire dalle 22 presso l'impianto sportivo della Cavaccia. Dapprima si comincerà con un concerto colorato e bellissimo con tutte le musiche anni 90. Dalle 2 di notte, poi, la Cavaccia si trasformerà in una sorta di grande discoteca all'aperto con dj set underground insieme al bravissimo David Semola. "Vi aspettiamo numerosi a questa prima festa della stagione - spiega il presidente della Contrada Ghetto Giovanni Superchi - sarà una festa per tutti e il divertimento è garantito".

