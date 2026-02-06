CIVITAVECCHIA – Il Comune di Civitavecchia informa che è in partenza il corso di informatica “Nonni su Internet”, un’iniziativa dedicata alla promozione dell’inclusione digitale e all’acquisizione di competenze tecnologiche da parte della popolazione anziana.

Il progetto, riservato ai soci Auser, è realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, con l’IIS Guglielmo Marconi di Civitavecchia e con il patrocinio gratuito del Comune di Civitavecchia. Le attività si svolgeranno presso la sede Auserdi Civitavecchia.

L’iniziativa prevede percorsi formativi di livello base e avanzato, con particolare attenzione all’utilizzo dello smartphone e della Carta d’Identità Elettronica (CIE), strumenti ormai fondamentali per l’accesso ai servizi pubblici e alla comunicazione digitale.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di favorire l’autonomia tecnologica degli anziani, di contrastare il divario digitale e di offrire opportunità concrete di partecipazione attiva alla vita sociale e amministrativa attraverso l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

«Questa iniziativa rappresenta una fondamentale occasione di crescita e di inclusione sociale per la nostra comunità – dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni – ridurre il divario digitale significa permettere alle persone anziane di accedere con maggiore facilità ai servizi pubblici, di restare in contatto con familiari e amici e di vivere più autonomamente la quotidianità. Il lavoro svolto in collaborazione con Auser, con il mondo della scuola e con gli enti coinvolti dimostra quanto sia fondamentale fare rete per offrire opportunità concrete ai nostri cittadini più fragili e per rafforzare il senso di comunità. È volontà dell’Amministrazione quella di rendere questo progetto un appuntamento stabile, programmando ogni anno iniziative formative analoghe e lavorando per il rinnovo del corso anche nelle prossime annualità».

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel sostenere iniziative sociali e formative rivolte alla popolazione anziana, promuovendo percorsi di inclusione e di crescita personale.