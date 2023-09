TARQUINIA - Un incontro in cui la professoressa Marina Boscaino, portavoce nazionale dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, illustrerà i motivi per cui questa proposta di riforma dello Stato porterà a conseguenze nocive per le regioni centro-meridionali del Paese, minandone l’unità e ledendo l’eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini. L’appuntamento è per domani alle 18 alla Cittadella di Semi di pace. «La professoressa Boscaino - spiegano dal direttivo Anpi della sezione 10 Giugno 1944 - informerà i presenti della manifestazione che si terrà a Roma il prossimo 7 ottobre per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare».