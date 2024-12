ALLUMIERE - La pioggia battente non ha interrotto venerdì 8 dicembre le celebrazioni di apertura di “Natale nel Borgo” nel Comune di Allumiere della manifestazione “Allumiere Magic Christmas Street”. Il pomeriggio della festa dell’Immacolata Concezione ha introdotto all’atmosfera natalizia con un ricco calendario, aperto da una colorata e partecipatissima parata che ha attraversato le vie del paese, seguita dal vivace flash mob natalizio e dalle suggestive fontane danzanti che hanno lasciato spazio all’accensione dell’albero di Natale in piazza della Repubblica con un momento dedicato alla pace. Tante le associazioni coinvolte e calorosa la presenza del pubblico nonostante le condizioni meteo. Giochi di luce, tra fiocchi di neve su sfondo blu e la dolce immagine della Madonna, a impreziosire la bella facciata della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo che ha ospitato sul sagrato il meravoglioso coro degli eccezionali cantanto del "Purple gospel Choir" di Tolfa. Per nulla intimoriti dal maltempo i coristi guidati dalla sempre impeccabile direzione del maestro e solista Timothy Martin, tenore e performer afro-americano noto sulla scena nazionale e internazionale, e dall’elegante accompagnamento del maestro Emanuele Bruno al pianoforte digitale, hanno cantato vari brani natalizi, come ad esempio “Joy to the world” o “Oh Come, all ye faithful” (celeberrima versione di “Adeste fideles”) alternati a toccanti canzoni tradizionali del repertorio gospel come “Oh Magnify”, “Ride on” o “The Name” con testi ispirati a riferimenti biblici. Particolarmente appassionanti il “Medley Sister Act” (tratto dall’omonimo celebre film del 1992, interpretato da Whoopi Goldberg), e l’interpretazione solista del M° Timothy Martin ha conquistato il pubblico e scaldato gli animi al ritmo di “Down by the riverside”.

“Ci teniamo a condividere l’entusiasmo che ha animato come sempre la nostra famiglia in viola, che vive ogni evento come un’occasione per trasmettere gioia e speriamo di esserci riusciti nonostante la pioggia – dichiara Annalisa Finori, Vice Presidente dell’Associazione Purple Gospel Choir di Tolfa -. Un sentito ringraziamento a nome di tutti noi va quindi al sindaco Luigi Landi e all’Amministrazione Comunale di Allumiere per l’invito e ai nostri Maestri, l’amato e incredibile Direttore Timothy Martin e Emanuele Bruno, per aver dimostrato anche in questa circostanza grandissime professionalità e passione”. E dopo la pioggia, torna a splendere il sole sui Monti della Tolfa". Sabato pomeriggio l’attività del coro è proseguita con le prove in vista dei prossimi appuntamenti canori della stagione natalizia e con la visita a "Rosendhal", una struttura di qualità dedicata alla terza età a Tolfa. Il coro, infatti, ha allietato il pomeriggio degli anziani ospiti, dai cui volti traspariva l’emozione di condividere i canti natalizi per la celebrazione dell’accensione dell’albero, condividendo calore e scaldando i cuori in un incontro di reciproco arricchimento per l’anima nel più puro spirito gospel. "Ringraziamo di cuore il Purple Gospel Choir di Tolfa e il maestro Timothy Martin - spiegano dal Rosendhal'' per aver portato la gioia del Gospel ai nostri nonnetti sabato pomeriggio".

