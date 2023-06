ALLUMIERE - Ad Allumiere ha avuto un ottimo riscontro di pubblico l'evento: "Donne e Natura. Biosfera Femminile" promosso in collaborazione fra l'associazione "Femminile plurale'' e l'associazione "Se non ora quando? Sezione di Allumiere".

Molto partecipati e apprezzati la bellissima mostra di artisti vari allestita nell'androne del Palazzo Camerale (che si è conclusa domenica scorsa) e il convegno che si è tenuto nell'Aula Nobile che è stato davvero interessante e la relatrice Marica Di Pierri ha saputo colpire e coinvolgere il folto pubblico.

"Siamo molto soddisfatti di come è andato l'evento "Donne e Natura. Biosfera Femminile" e speriamo che la sua riuscita sia di buon auspicio per gli altri che abbiamo in cantiere - spiegano dall'Aps "Femminile Plurale" - insieme al gruppo "Snoq Allumiere" vorremmo rinnovare i nostri ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato con le loro opere alla mostra di pittura. I tanti visitatori della mostra e e le tante persone che hanno assistito e partecipato all'incontro ci hanno confermato una cosa in cui crediamo: ovvero che esiste un'attitudine alla bellezza che nasce spontanea dal basso. Vogliamo più ringraziare Marica Di Pierri per la sua disponibilità e preparazione, ma anche per le sue parole attente, ferme ma gentili, oneste e soeranzose".

Da Femminile Plurale poi l'annuncio dell'evento clou da loro promosso, ossia la finale del prestigioso concorso letterario riservato alle scrittrici: "Ora i nostri sforzi saranno concentrati sulla fase conclusiva del "Premio Letterario": inizia, infatti, l'attesa per la serata di premiazione. A breve forniremo tutte le novità e daremo le necessarie informazioni".