CIVITAVECCHIA – Il tatuatore civitavecchiese Gianluca Modesti strappa il primo premio nella categoria “Best full color” alla quinta edizione della Mima tattoo convention. L’evento si è svolto dal 29 settembre al 1° ottobre nei Magazzini del Sale di Cervia e ha visto la partecipazione di artisti rinomati in tutto il mondo. Circa 90 artisti si sono sfidati nella realizzazione delle loro opere nei tre giorni di evento, ognuno con il proprio stile peculiare. «Ci sono volute circa quindici ore - ha spiegato Modesti - e tre sedute per realizzare il tatuaggio. È stata una bella convention, una bella esperienza».

Non solo tatuaggi ma anche musica, danza, oggettistica e auto vintage che hanno fatto, e fanno visto che è già in programma la sesta edizione, del Mima un evento da non perdere. L’opera di Modesti ha vinto il primo premio nella categoria “Full color” piazzandosi davanti ad artisti rinomati andando a confermare, se ancora ce ne fosse bisogno, la bravura del tatuatore civitavecchiese del “Family affair tattoo studio”.

