CIVITAVECCHIA – Mercato sempre più solidale. Grazie all’associazione Amici del mercato la Croce rossa italiana - comitato di Civitavecchia avrà a disposizione, per i prossimi giorni, un box per l’abituale raccolta solidale. Anche quest’anno, infatti, sarà possibile acquistare il panettone solidale, prodotto artigianale della rinomata azienda piemontese Albertengo, per sostenere le molte attività che la Croce rossa di Civitavecchia mette in campo per tutto l’anno. Un piccolo gesto di solidarietà per chi, davvero, ogni giorno è in prima linea a sostegno dei più deboli. Il Mercato è da sempre vicino alla Cri ma quest’anno gli operatori hanno voluto effettuare un atto di vicinanza ancora più grande mettendo a disposizione il box.

