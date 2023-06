CIVITAVECCHIA – Si terranno domani i solenni funerali di monsignor Luigi Marrucci, vescovo emerito della diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, scomparso domenica mattina. Alle 10.15 dal Santuario della Santissima Concezione al Ghetto partirà il corteo funebre per accompagnare il feretro fino alla Cattedrale dove si terrà l’ultimo saluto a Don Luigi.

Intanto, proprio alla chiesa del Ghetto, è aperta anche oggi la camera ardente. In tanti, civitavecchiesi e non, cittadini, religiosi e amici, istituzioni e componenti delle associazioni diocesane, stanno rendendo omaggio in questi giorni al vescovo emerito che per dieci anni, dal 2010 al 2020 ha guidato la diocesi.