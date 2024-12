CIVITAVECCHIA – “Magie di luci” ieri pomeriggio alle 17 nei pressi del teatro Traiano. Accompagnato dalle note della banda Puccini, lo spettacolo di accensione dell’albero posizionato a corso Centocelle e delle luminarie, con tanto di neve artificiale a fare da cornice all’evento.

Suggestivi soprattutto i canti dei bambini e dei ragazzi delle Pastorelle, diretti magistralmente dal professor Claudio Gargiulli, che insieme ai suoi collaboratori si è impegnato molto nelle ultime settimane per garantire un’adeguata preparazione in vista degli eventi natalizi. Con l’accensione dell’albero e delle luminarie si può considerare ufficialmente partito il Natale civitavecchiese, nel quale vanno ad innestarsi le iniziative in programma per oggi, giornata dedicata all’Immacolata Concezione.