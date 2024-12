CIVITAVECCHIA – Pubblico delle grandi occasioni al teatro comunale Traiano per lo spettacolo “L’Ultimo miglio”. Mercoledì sera un appuntamento di beneficenza che ha visto la città rispondere in maniera importante andando a riempire il Traiano per assistere all’evento organizzato da Asl Roma 4, Comune di Civitavecchia e Fondazione Cariciv. In prima fila il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, il direttore generale dell’azienda sanitaria locale Cristina Matranga e il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco per assistere all’iniziativa divisa in due tempi. Nella prima parte lo spettacolo “Pratiche di volo” con Francesca Carrain ed Elisa Cheli, subito dopo gli interventi istituzionali con i saluti del direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga e del direttore del Dsm Carola Celozzi. A seguire il balletto a cura del Ballet center, un intervento del dottor Nicola Casarella e lo spettacolo di improvvisazione a cura della compagnia teatrale Vicolo Cechov “Hakuna Matata”. Nel corso del secondo tempo, invece, c’è stato l’intervento del presidente della comunità di Sant’Egidio Massimo Magnano e lo spettacolo musicale a cura del gruppo Arbre Magique “Canzoni Evergreen”. «L'ultimo miglio - hanno spiegato dalla Asl Roma 4 - è stato uno spettacolo unico e speciale. Un evento di beneficenza a favore del progetto ProfessionalMente, e voi, la vostra presenza tra il pubblico, ha fatto la differenza. Grazie anche a tutti gli artisti e a chi ha creduto in questo evento».

©RIPRODUZIONE RISERVATA