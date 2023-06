GIOIA RE

Diventare imprenditore dice Massimiliano Zeno, titolare, è una scommessa aperta ogni giorno il cui risultato non è sempre scontato. Seduto al tavolino nel bar di corso Centocelle, “Le Delizie di Liberty” gestito dalla figlia, una giovane ragazza intraprendente con la voglia di fare, contenta di aver realizzato il suo sogno, Zeno non nasconde le difficoltà incontrate con il progetto concepito per uno space off di tavolini all'aperto, la burocrazia, ci tiene a precisare rema contro le iniziative degli esercenti che contano sul profitto per offrire il tanto agognato lavoro sbandierato nelle piazze della protesta. Chi la dura la vince, recita un vecchio proverbio. L'inaugurazione festeggiata da un bagno di folla. Il marchio Liberty ha guadagnato terreno in 20 anni di attività estendendosi dalla zona industriale dotata di laboratorio di pasticceria e di centro infissi.

L'elegante show room posizionato nel cuore della città è una finestra aperta a potenziali fruitori. Liberty run risponde alle esigenze degli appassionati di sport: atletica su pista e corsa.

Campo dell'Oro, quartiere in cui Zeno è cresciuto offre ai residenti pizzeria, panetteria, un break coffee, pasticceria terreno operativo del figlio, attento a nuove creazioni per soddisfare palati esigenti. Colpisce scavando nella personalità dell'uomo, il profilo con cui si presenta nei social.

«Non importa chi sei, dove vai, contano rispetto e umiltà per diventare grandi».

Un rispetto che Zeno, ricambiato riversa sui suoi dipendenti considerati famiglia, non solo forza lavoro. Non c'è traguardo, conclude Zeno, senza sacrifici e volontà.

