TOLFA - Alla scoperta di Tolfa e del suo territorio con l'associazione ''Back To Nature". "L’avventura di Tolfa alla scoperta dell’Abbazia Piantangeli è una delle molteplici mete che raggiungiamo - spiegano da Back to Nature - il percorso di non difficile livello, ripercorre antiche vie utilizzate nei millenni, in epoca etrusca, romana, medievale fino ai giorni nostri. L’escursione dedicata all’Abbazia è il perfetto esempio della continuità storica che impreziosisce il nostro territorio, per questo ammireremo lungo il cammino i ruderi di un tempio etrusco-romano utilizzato probabilmente da antichi villaggi rurali, fino a raggiungere la chiesa e parte del castello ormai diroccati con “affaccio" sulla Valle del Mignone ed un panorama incredibile".

La natura incontaminata è quindi la cornice perfetta per questa indimenticabile giornata. L’escursione ha una durata di circa 7 ore e gli organizzatori raccomandano un abbigliamento adeguato e scarpe da trekking. "La nostra associazione è una APS del Terzo Settore che opera nel campo della divulgazione, tutela e valorizzazione del nostro Patrimonio naturale e storico per mezzo del “turismo esperienziale” e Outdoor - spiegano dalla Back To Nature - offriamo l'opportunità di esplorare luoghi nascosti e dimenticati nel tempo nei dintorni di Roma. Le nostre Guide operano nel campo dell’archeologia e della divulgazione da molteplici anni, in particolare io sono stato Direttore del Museo del Mare di Noto “Sebastiano Tusa” dedicato all’archeologia subacquea (Siracusa), oltre ad essere esperti istruttori di Survival e Bushcraft del Settore Nazionale ASI-CONI e GAE, vi accompagneranno in un viaggio unico alla scoperta di civiltà e città dimenticate in un'Italia tutta da scoprire". (Foto: Back to Nature)

