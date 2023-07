ALLUMIERE - L'Allumiere calcio compie 70 anni e per onorare questa importante ricorrenza venerdì 4 agosto il presidente Diego De Paolis e tutta la società dell'Allumiere daranno vita a un intenso pomeriggio di sport e di amarcord. "È una ricorrenza importantissima e ci sentiamo in dovere di onorarla nella maniera in cui merita. Ricordiamo e onoriamo la storia dell"Allumiere calcio ma siamo vogliosi e consapevoli di dover lavorare bene oggi e ancora meglio domani - spiegano dal direttivo dell'Allumiere - l'Usd Allumiere è una delle realtà sportive più importanti del comprensorio, ma soprattutto una delle più antiche e gloriose della regione Lazio. È nata infatti proprio 70 anni fa, dall'unione delle forze di Pantera e Butan Gas". Con Luigi Fracassa e Cleto Bruschi durante il pomeriggio di festa si ripercorrerà il trascorso dai primi anni sino ad oggi. Allumiere vanta una cultura sportiva importantissima, che si tramanda di generazioni: "E' proprio da qui che dobbiamo e vogliamo ripartire, dalle nostre radici, dalla voglia, dall'attaccamento ai colori, dallo spirito di sacrificio caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto. Vogliamo ripartire dai bambini, il nostro futuro. E' per loro che stiamo lavorando tanto, per la loro crescita e per il loro divertimento. Il nostro settore giovanile, che è in incremento già da due anni, deve essere il nostro fiore all'occhiello, composto da tecnici preparati e qualificati - spiegano il presidente De Paolis e tutto il direttivo - per lo sviluppo calcistico dei bambini e per tutti noi siamo in chiusura per l'affiliazione con un club professionistico. Abbiamo una location fantastica, vogliamo che la domenica, quando giocherà la prima squadra sia una festa, dove famiglie e bambini possano godersi una giornata spensierata; la rosa sarà composta per la maggior parte da tutti ragazzi giovani e del posto che integreremo con qualche pedina che rispecchia la nostra idea di calcio. Tra il 22 ed il 25 agosto ci stiamo organizzando per il campus estivo, mentre l'8 settembre effettueremo il tesseramento. Nel frattempo ci accingiamo a festeggiare i 70 anni dell'Usd Allumiere".